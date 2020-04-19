Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 апреля Переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер северо-западный, северный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +6°С до +12°С. В Минске: переменная облачность. Небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 60-70%). Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха утром +2..+4°С, днем +7..+9°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 19.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34954 | Новости в RSS.

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