Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +7..+13°С. В Минске: без существенных осадков(вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +8..+10°С, вечером +2..+4°С.

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▪ Опубликовано 18.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34953 | Новости в RSS.

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