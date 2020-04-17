Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 апреля Сохранится прохладная и ветреная погода. Преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +7.. +12°С, по юго-западу до +14°С. В Минске: кратковременные осадки (в основном мокрый снег) (вероятность осадков 60-70%). Ветер сильный порывистый. Температура воздуха утром +2..+4°С, днем +8..+10°С, вечером +5..+3°С.

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▪ Опубликовано 17.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34950 | Новости в RSS.

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