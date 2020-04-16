Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 апреля

17 апреля погоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Ботнического залива. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, а по Витебской и Могилевской областям на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +7..+12°С, по юго-западу до +14°С. Атмосферное давление будет расти.

18-19 апреля погоду в республике в основном будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с севера Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода.

18 апреля ночью местами по Витебской области, днем в северо-восточных и центральных районах кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+1, днем +4..+11.

19 апреля в северо-восточных, а днем и в центральных районах кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1, днем +4..+11.