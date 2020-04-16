Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 апреля Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер западный сильный порывистый, местами по северу очень сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +8.. +14°C, по югу до +17°C. В Минске: кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +6..+9°C, днем +10.. +12°C, вечером +5..+8°C.

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▪ Опубликовано 16.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34945 | Новости в RSS.

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