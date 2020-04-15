Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Днем 15 апреля (среда) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 16 апреля (четверг) ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами 15-22 м/с, в дневные часы местами по северу – до 25 м/с.

Оранжевый уровень опасности.