Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Днем 15 апреля (среда) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 16 апреля (четверг) ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами 15-22 м/с, в дневные часы местами по северу – до 25 м/с.
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▪ Опубликовано 15.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34943
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