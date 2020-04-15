Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 апреля

16 апреля погоду в республике будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории республики осадки, в основном дождь. Ветер западный умеренный, ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории порывистый, в дневные часы местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +8..+14°С, по югу до +17°С.

Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем слабо расти.

17-18 апреля погоду в республике будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с Ботнического залива. Ожидается облачная с прояснениями погода.

17 апреля местами по стране кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром по северу на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, местами, преимущественно по северо-востоку, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +6..+13°С.

18 апреля ночью местами по Витебской области, днем в северо-восточных и центральных районах кратковременный мокрый снег. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +4..+11°С.