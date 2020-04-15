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Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 3,8°C до 10°C
По состоянию на 15 апреля почти повсеместно на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-6 см, незначительный рост уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки отмечается на Западной Двине на участке Сураж - Улла, Немане у г.Гродно и некоторых малых реках.
На Немане у г. Гродно, Днепре у г.Могилев, Соже у г.Кричев и г.Славгород уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство. На Соже у г.Гомель уровень воды близок к опасной низкой отметке.
Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 3,8°C до 10°C.
В ближайшие дни на большинстве рек будет отмечаться спад уровней воды, на Соже у г.Гомель ухудшатся условия для работы речного транспорта.
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▪ Опубликовано 15.04.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34940
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