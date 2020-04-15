Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 3,8°C до 10°C

По состоянию на 15 апреля почти повсеместно на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-6 см, незначительный рост уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки отмечается на Западной Двине на участке Сураж - Улла, Немане у г.Гродно и некоторых малых реках.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г.Могилев, Соже у г.Кричев и г.Славгород уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство. На Соже у г.Гомель уровень воды близок к опасной низкой отметке.

Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 3,8°C до 10°C.

В ближайшие дни на большинстве рек будет отмечаться спад уровней воды, на Соже у г.Гомель ухудшатся условия для работы речного транспорта.