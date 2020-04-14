Прогноз погоды по Беларуси на 15 - 17 апреля

15 апреля ночью погоду в нашей стране будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем – атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу республики пройдут небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега. Утром и днем на большей части территории осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный порывистый, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+1°С, максимальная днем +4..+10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

16 апреля территория Беларуси будет находится в зоне фронтальных систем, смещающихся с юга Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут осадки, в основном в виде дождя. Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем +7..+14°С, в южных районах воздух прогреется до +16°С.

17 апреля погоду в республике будут определять прохладные и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с севера Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, при прояснениях до -3°С, максимальная днем +6..+12°С, в южных районах до +14°С.