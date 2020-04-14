Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Утром и днем 15 апреля (среда) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 16 апреля (четверг) ночью по западу, днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.
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▪ Опубликовано 14.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34936
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