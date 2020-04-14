Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Утром и днем 15 апреля (среда) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 16 апреля (четверг) ночью по западу, днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

Оранжевый уровень опасности.