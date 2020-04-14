Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 апреля Переменная облачность. На большей части Гродненской и Витебской областей, на остальной территории республики местами кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5 +10°С. В Минске: местами по городу возможны небольшие кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром 0,+2°С, днем +7..+9°С, вечером +1..+3°С.

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▪ Опубликовано 14.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34935 | Новости в RSS.

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