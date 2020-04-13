Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 апреля

14 апреля погоду в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, ночью по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах Гомельской и Могилевской, днем на большей части Гродненской и Витебской областей, на остальной территории республики местами пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+4°С, максимальная днем +5..+10°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

15 апреля ночью на территории нашей страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы, днем с юга Балтийского моря сместится атмосферный фронт. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер северо-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем +3..+10°С.

16 апреля республика будет находиться в зоне фронтальных систем, смещающихся с юга Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Временами осадки (в основном дождь). Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, днем +8..+14°С, в южных районах местами до +16°С.