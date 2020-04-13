Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 апреля Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +15..+21°С, по юго-востоку до + 23°С. В Минске: Кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80-90%). Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +5..+7 °С, днем +18..+20°С, вечером +10..+12°С.

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▪ Опубликовано 13.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34931 | Новости в RSS.

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