Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу республики пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах +10..+16°C, по юго-западу до +18°C. В Минске: без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +1..+4°C, днем +12..+14°C, вечером +6..+9°C.

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▪ Опубликовано 12.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34929 | Новости в RSS.

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