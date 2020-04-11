Прогноз погоды на день 11 апреля

Переменная облачность. Местами по востоку республики небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северо-западный порывистый, местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +6°C по северо-востоку до +13°C по юго-западу страны.

Сегодня в Минске: без осадков. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +1..+3°C, днем +8..+10°C, вечером +5..+7°C.