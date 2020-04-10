В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится

По состоянию на 10 апреля на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см, рост уровня воды с интенсивностью 8 см за сутки отмечается на Западной Двине у г. Сураж.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 4,8°С до 11°С.

В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится. На Соже у г. Гомель уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта, а на Днепре у г. Жлобин уровень воды приблизится к опасной низкой отметке.