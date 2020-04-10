Метеоновости
В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится
По состоянию на 10 апреля на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см, рост уровня воды с интенсивностью 8 см за сутки отмечается на Западной Двине у г. Сураж.
На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 4,8°С до 11°С.
В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится. На Соже у г. Гомель уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта, а на Днепре у г. Жлобин уровень воды приблизится к опасной низкой отметке.
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▪ Опубликовано 10.04.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34925
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