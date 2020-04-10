Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 апреля

11 апреля погоду нашей страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по востоку республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый, местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3, максимальная днем от +6 по северо-востоку до +14 по юго-западу страны. Атмосферное давление будет расти.

12 апреля в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем на юго-запад республики ожидается поступление более теплых воздушных масс с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу Витебской области возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2, максимальная днем +8..+15, по юго-западу страны до +17.

13 апреля ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в северных районах Беларуси скажется влияние неустойчивой воздушной массы; днем с Балтийского моря на территорию нашей страны ожидается перемещение холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах страны возможны грозы и град. Ветер западной четверти умеренный, ночью по северу порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8, максимальная днем от +12 по северо-западу до +23 по юго-востоку страны.