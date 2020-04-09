Прогноз погоды по Беларуси на 10 - 12 апреля

10 апреля погоду ночью будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и неустойчивой воздушной массы. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по Витебской области небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью от -2 по северо-западу до +7 по юго-востоку, максимальная днем +7..+13. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

11 апреля погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе северных широт. Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2, максимальная днем +6..+13.

12 апреля в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем на юго-запад республики ожидается поступление более теплых воздушных масс с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему северу возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5, по западу местами до +2, максимальная днем +8..+15, по юго-западу +16..+18.