Прогноз погоды по Беларуси на день 9 апреля

Увеличение облачности. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +10°C по северу до +22°C по югу страны.

В Минске во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем +18..+20°C, вечером +10..+12°C.