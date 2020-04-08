Прогноз погоды по Беларуси на 9 - 11 апреля

9 апреля погоду будет определять ночью область повышенного атмосферного давления, днем в основном скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем увеличение облачности, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, местами -1..-3°С, максимальная днем от +10°С по северу до +22°С по югу страны. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

10 апреля ночью погоду будет определять фронтальный раздел; днем республика окажется в области повышенного атмосферного давления, по северо-восточной половине скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей со Скандинавии. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем преимущественно по северо-восточной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -2 по северо-западу до +7 по юго-востоку, днем +7..+13.

11 апреля республика в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, по востоку местами порывистый. Температура воздуха ночью 0.. -5, местами +1..+2, днем +6..+13.