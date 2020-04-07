Прогноз погоды по Беларуси на 8 - 10 апреля

8 апреля погоду в республике будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный, по северо-востоку республики порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+6°С, местами по югу до -3°С, максимальная днем +12..+18°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +21°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

9 апреля ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с Балтийского моря на северо-западную часть страны переместится атмосферный фронт. Поэтому ночью ожидается небольшая облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами 0..-2°С, днем от +12°С по северу до +23°С по югу страны.

10 апреля погоду в нашей стране будут формировать фронтальные системы и более прохладные воздушные массы, перемещающиеся с северо-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый, днем в отдельных районах республики сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, по юго-востоку до +8°С, максимальная днем составит +7..+14°С.