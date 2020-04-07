Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 апреля. Малооблачная погода. Без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +15.. +21°С, по юго-западу страны до +23 °С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +2..+6 °С, днем +16..+19°С, вечером +12..+15°С.

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▪ Опубликовано 07.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34908 | Новости в RSS.

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