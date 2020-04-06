Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 апреля

7 апреля погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, в южных районах местами она понизится до -5°С; максимальная днем +15..+21°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +23°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

В последующие двое суток сохранится теплая погода.

8 апреля республика останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, лишь ночью и утром по северо-востоку страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы, там местами пройдет небольшой дождь. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью понизится до 0..+7°С, днем в основном составит +13..+19°С, по юго-западу воздух прогреется до +20..+22°С.

9 апреля по республике сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с Балтийского моря на северо-запад страны переместится атмосферный фронт. Поэтому по Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами по северо-западной половине кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, местами подморозит до -2°С; днем будет колебаться от 14°С по северу до +23°С по югу Беларуси.