Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,3°C до 8,6°C

В истекший период (1-5 апреля) на реках страны отмечается спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Могилев уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

По состоянию на 6 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см, лишь на Западной Двине у г. Полоцк, отдельных притоках Немана, Западного Буга и Березины наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,3°C до 8,6°C.

В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится, температура воды будет повышаться.