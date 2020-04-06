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Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,3°C до 8,6°C
В истекший период (1-5 апреля) на реках страны отмечается спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Могилев уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.
По состоянию на 6 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см, лишь на Западной Двине у г. Полоцк, отдельных притоках Немана, Западного Буга и Березины наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки.
На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,3°C до 8,6°C.
В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится, температура воды будет повышаться.
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▪ Опубликовано 06.04.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34905
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