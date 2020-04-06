Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 апреля. Переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +11.. +17°С. В Минске: без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем +14..+16°С, вечером +12..+14°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 6 апреля.»

▪ Опубликовано 06.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34904 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 6 апреля.».