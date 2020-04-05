Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 апреля. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Максимальная температура воздуха +9..+15°С. В Минске: без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем +11..+13°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 05.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34903 | Новости в RSS.

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