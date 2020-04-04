Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 апреля

5 апреля погоду будет определять антициклон с центром над юго-западом Беларуси, лишь ночью в северо-восточных районах страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей со Скандинавского полуострова. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку местами небольшой кратковременный снег. Ночью и утром по Витебской области на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление будет расти.

6-7 апреля погоду в стране будет формировать антициклон с центром над Украиной и теплые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы.

В последующие двое суток в Беларуси установится теплая погода.

6 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью будет -5..+2°С, местами до -7°С, максимальная днем +12..+19°С.

7 апреля будет наблюдаться малооблачная без осадков погода. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, местами она понизится до -6°С; максимальная температура воздуха днем составит +15..+21°С.