Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 апреля Ветреная погода. Во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный на большей части сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +7 °С по северо-западу до +14°С по юго-востоку страны. В Минске: небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег).Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем +8..+10°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 03.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34895 | Новости в RSS.

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