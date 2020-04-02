Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 апреля

3 апреля ночью погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков. Утром по крайнему северо-западу, а днем во многих районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+5°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +7°С по северо-западу до +14°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

4 апреля в Беларуси скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей со Скандинавского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные осадки, в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на отдельных участках дорогах будет скользко. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +5..+12°С.

5 апреля погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. При переменной облачности существенных осадков по стране не ожидается, лишь ночью по северу республики возможен небольшой кратковременный снег. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, местами воздух будет охлаждаться до -8°С; дневной максимум температур будет находится в пределах от +6°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу страны.