Прогноз погоды по Беларуси на 2 - 4 апреля

2 апреля погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, по северной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем от +4°С на севере до +11°С на юге страны. Атмосферное давление будет слабо падать.

3 апреля ночью погоду в республике продолжит формировать поле пониженного атмосферного давления, днем с юга Швеции на территорию нашей страны переместится фронтальная система. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, днем местами, преимущественно по северо-западной половине, кратковременные дожди, по Витебской области с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем от +6°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку.

4 апреля по северо-восточной половине страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей со Скандинавского полуострова, юго-запад республики окажется в области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Местами, в основном по северо-восточной половине, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем от +4°С по северо-востоку до +12°С по югу.