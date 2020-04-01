Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 апреля Облачно с прояснениями. По северной половине республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +3°C по северу до +10°C по югу страны. В Минске: возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха утром -1..-2°C, днем около +5°C, вечером +2..+4°C.

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▪ Опубликовано 01.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34883 | Новости в RSS.

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