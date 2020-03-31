Прогноз погоды по Беларуси на 1 - 3 апреля

1 апреля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, днем по северной половине страны скажется влияние фронтального раздела.Ожидается: ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем увеличение облачности, по северной половине республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3.. -9°С, максимальная днем от +3°С по северу до +10°С по югу страны.

2 апреля республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, по северной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.Ожидается преимущественно по северной половине страны осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3.. +2°С, днем +4.. +11°С.

3 апреля ночью погоду в республике продолжит формировать поле пониженного атмосферного давления, днем с юга Швеции на территорию нашей страны переместится активная фронтальная система. Ожидается ночью по северу, днем на большей части кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3.. +3°С, днем от +7°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку.