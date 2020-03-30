Прогноз погоды по Беларуси на 31 марта - 2 апреля

31 марта погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь ночью по юго-востоку, а днем по западу страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку снег, днем в западных районах республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем +1..+7°С.

1 апреля ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем с Балтийского моря преимущественно на северную половину страны переместятся атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в основном без осадков, утром и днем преимущественно по северной половине республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..-8°С, по юго-востоку при прояснениях до -10°С, днем +2..+9°С.

2 апреля погодные условия в нашей стране будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3, днем +4..+10°С.