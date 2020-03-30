В ближайшие сутки температура воды понизится на большинстве рек

По состоянию на 30 марта на Немане у г. Гродно и отдельных притоках Западного Буга отмечается небольшой (1-6 см за сутки) рост уровней воды. На остальном протяжении Немана, а также на Западной Двине, Вилии, Днепре, Березине, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-28 см.

Уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство на Немане у г. Гродно и Соже у г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,6°С до 7,8°С.

В ближайшие сутки спад уровней воды на большинстве рек сохранится, температура воды понизится.