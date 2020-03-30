Метеоновости
В ближайшие сутки температура воды понизится на большинстве рек
По состоянию на 30 марта на Немане у г. Гродно и отдельных притоках Западного Буга отмечается небольшой (1-6 см за сутки) рост уровней воды. На остальном протяжении Немана, а также на Западной Двине, Вилии, Днепре, Березине, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-28 см.
Уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство на Немане у г. Гродно и Соже у г. Славгород.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 2,6°С до 7,8°С.
В ближайшие сутки спад уровней воды на большинстве рек сохранится, температура воды понизится.
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▪ Опубликовано 30.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34874
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