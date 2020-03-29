Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 марта. Переменная облачность. Местами по северо-западу кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный умеренный до порывистого, местами по северу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +11.. +17°C, по северо-западу +5.. +10°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +5..+8°C, днем +11..+13°C, вечером +5..+7°C.

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▪ Опубликовано 29.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34869 | Новости в RSS.

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