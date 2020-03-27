Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 марта

28 марта погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, местами -3..-5°С, максимальная днем +12..+17°С.

29 марта ночью погоду будет определять область повышенного давления, в утренние и дневные часы днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося со стран Балтии. Ожидается постепенное увеличение облачности. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, по северо-западной половине страны переходящий в мокрый снег). Ветер в основном северный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +10..+17°С, по северо-западу +3..+9°С.

30 марта ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем в юго-восточных районах еще скажется влияние фронтальной системы, на остальную часть территории распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем по юго-востоку страны кратковременный снег, мокрый снег, ночью с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, ночью в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от +1°С по юго-востоку до -7°С по северо-западу, днем -1..+4°С.