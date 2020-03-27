В ближайшие дни на реках температура воды существенно не изменится

По состоянию на 27 марта на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-20 см, небольшой (1-8 см за сутки) рост уровней воды отмечается лишь на отдельных притоках Днепра и Припяти.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.

Температура воды в реках находится в пределах от 1,2°С до 6,2°С, в водоемах – от 2,0°С до 5,0 °С.

В ближайшие дни на реках повсеместно будет отмечаться спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.