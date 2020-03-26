Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 марта

27 марта погоду будет определять периферия антициклона с центром над Европейской территорией России. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, местами до -8°С; максимальная днем +10..+16°С.

28 марта погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +11..+17°С.

29 марта ночью сохранится влияние области повышенного давления, днем республика окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося со Скандинавии. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный умеренный, днем порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем от +3°С по северо-западу до +16°С по юго-востоку страны.