В ближайшие сутки уровенный режим рек сохранится

По состоянию на 26 марта на Днепре на участке Речица – Лоев отмечается незначительный (1 см за сутки) рост уровней воды. На Днепре у г. Жлобин и Припяти у г. Пинск наблюдается ровный ход уровней воды. На остальном протяжении Днепра, Припяти, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Березине и Соже происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-23 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.

Ледяные образования в виде заберегов наблюдаются на озере Червоное и на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.

Температура воды в реках и водоемах составляет 0,8-5,4°С.

В ближайшие сутки уровенный режим рек сохранится, ледяные образования разрушатся.