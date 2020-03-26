Метеоновости
В ближайшие сутки уровенный режим рек сохранится
По состоянию на 26 марта на Днепре на участке Речица – Лоев отмечается незначительный (1 см за сутки) рост уровней воды. На Днепре у г. Жлобин и Припяти у г. Пинск наблюдается ровный ход уровней воды. На остальном протяжении Днепра, Припяти, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Березине и Соже происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-23 см.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.
Ледяные образования в виде заберегов наблюдаются на озере Червоное и на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа.
Температура воды в реках и водоемах составляет 0,8-5,4°С.
В ближайшие сутки уровенный режим рек сохранится, ледяные образования разрушатся.
Поделиться новостью «В ближайшие сутки уровенный режим рек сохранится»
▪ Опубликовано 26.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34862
▪ Условия републикации «В ближайшие сутки уровенный режим рек сохранится».