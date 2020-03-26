Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 марта Малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +8..+13°С. В Минске: без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -2..-4°С, днем +10..+12°С, вечером +3..+5°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 26 марта»

▪ Опубликовано 26.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34860 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 26 марта».