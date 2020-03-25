Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 марта

26 марта погоду будет определять антициклон с центром над Беларусью. Будет малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, местами -7..-9°С, максимальная днем +7..+12°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

27 марта погодные условия в нашей стране продолжит определять антициклон, смещающийся на Смоленскую область России. Ожидается без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, по северо-востоку местами до -9°С, максимальная днем +9..+15°С.

28 марта погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, местами до -6°С; максимальная днем +10..+15°С, по юго-западу до +17°С.