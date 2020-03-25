В ближайшие сутки на реках будет наблюдаться спад уровней воды

По состоянию на 25 марта рост уровней воды с интенсивностью 1-2 см за сутки продолжается на Днепре на участке Жлобин – Лоев. На Западной Двине, Немане, Вилии, Березине, Соже, Припяти и на Днепре на участке Орша – Могилев отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-27 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.

Ледяные образования в виде заберегов наблюдаются на водохранилище Красная Слобода, озере Червоное и на отдельных участках малых рек.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0,4°С до 5,2°С.

В ближайшие сутки на большем протяжении Днепра рост уровней воды сохранится, на остальных реках будет наблюдаться спад уровней воды.