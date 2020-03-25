Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 марта Небольшая облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +4..+10°C. Сегодня в Минске: без осадков. Температура воздуха утром -1..-3°C, в окрестностях города -5..-7°C; днем +6..+8°C, вечером +4..+6°C.

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▪ Опубликовано 25.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34856 | Новости в RSS.

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