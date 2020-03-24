Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 марта

25 марта погоду будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром по востоку республики на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, местами -11..-13°С, максимальная днем +4..+10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

26 марта погоду в нашей стране продолжит определять антициклон, смещающийся с территории Беларуси на Смоленскую область России. Ожидается малооблачно. Без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2..-8°С, местами до -10°С, днем +8..+13°С.

27 марта скажется влияние периферии антициклона, отходящего на Верхнюю Волгу. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0..-7°С, по северо-востоку до -10°С, днем +9..+15°С.