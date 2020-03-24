Метеоновости
В ближайшие сутки будет отмечаться спад уровней воды
В истекшие сутки, в связи с ночными отрицательными температурами воздуха, ледяные образования в виде заберегов появились на водохранилищах Чигиринское, Красная Слобода и озере Червоное.
По состоянию на 24 марта на Днепре на участке Жлобин – Лоев продолжается рост уровней воды с интенсивностью 1-2 см за сутки. На остальном протяжении Днепра, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Березине, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-35 см.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.
Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась и находится в пределах от 0,6°С до 5,1°С.
В ближайшие сутки почти повсеместно на реках будет отмечаться спад уровней воды, на Днепре на участке Жлобин – Лоев продолжится формирование максимальных уровней воды весеннего половодья.
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▪ Опубликовано 24.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34853
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