В ближайшие сутки будет отмечаться спад уровней воды

В истекшие сутки, в связи с ночными отрицательными температурами воздуха, ледяные образования в виде заберегов появились на водохранилищах Чигиринское, Красная Слобода и озере Червоное.

По состоянию на 24 марта на Днепре на участке Жлобин – Лоев продолжается рост уровней воды с интенсивностью 1-2 см за сутки. На остальном протяжении Днепра, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Березине, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-35 см.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки лимитирующей судоходство.

Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась и находится в пределах от 0,6°С до 5,1°С.

В ближайшие сутки почти повсеместно на реках будет отмечаться спад уровней воды, на Днепре на участке Жлобин – Лоев продолжится формирование максимальных уровней воды весеннего половодья.