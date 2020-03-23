Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 марта
24 марта погоду будет определять холодный антициклон с центром над Литвой. Ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, местами -12..-14°С; максимальная днем +2..+8°С.
25 марта Беларусь будет находиться под влиянием холодного антициклона, смещающегося с территории Литвы на Беларусь. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, местами до -13°С, максимальная днем +5..+10°С.
26 марта республика останется в области высокого атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, местами до -10°С, максимальная днем +8..+13°С.
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▪ Опубликовано 23.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34849 | Новости в RSS.
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