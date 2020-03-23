Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах составляет 1-5°С
В истекший период (21-22 марта) на большинстве рек наблюдался спад уровней воды, в связи с чем уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на пойму на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны. На Немане у г. Гродно уровень воды опустился ниже отметки лимитирующей судоходство.
По состоянию на 23 марта незначительный (1-2 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Днепре на участке Жлобин – Лоев и Припяти у г. Пинск. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Немане, Вилии, Березине и Соже происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-31 см.
Температура воды в реках и водоемах составляет 0,8-5,3°С.
В ближайшие сутки на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды, температура воды понизится.
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▪ Опубликовано 23.03.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34848
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