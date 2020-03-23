Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 марта. Малооблачно. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха 0.. +4°С. В Минске: без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром -4..-6°С, днем +1..+3°С, вечером 0..-2°С.

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▪ Опубликовано 23.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34845 | Новости в RSS.

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