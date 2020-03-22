Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 марта Облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине кратковременные осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1..+4°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный сильный порывистый. Температура воздуха утром -2..-4°С, днем 0..+2°С, вечером 0..-2°С.

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▪ Опубликовано 22.03.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34843 | Новости в RSS.

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