Ожидается понижение температуры воздуха

20 марта погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем по северу скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем будет облачно с прояснениями, местами по северу республики небольшие осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +6..+12°С.

21 марта погоду в стране обусловят малоактивный атмосферный фронт и прохладная воздушная масса, поступающая с северных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, по северу до -6°С, днем 0..+7°С.

22 марта республика окажется на южной периферии холодного северо-атлантического антициклона, смещающегося с территории Швеции на страны Балтии. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку республики небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью понизится до -2..-8°С, в северных районах местами до -10°С, днем температурный фон будет находиться в пределах от -2°С, до +4°С.